Veja informações e onde assistir às estreias de Corinthians e Internacional na Libertadores feminina

Nessa sexta-feira, Corinthians e Internacional estreiam pela Libertadores feminina 2023. As brabas entram em campo às 19h30 (de Brasília), para pegar o Colo-Colo, no Metropolitano de Techo.

Em busca do tetra, o Timão terá a última dança do técnico Arthur Elias, que depois da competição deixará a equipe para se concentrar apenas no trabalho na Seleção Brasileira. Além dos chilenos, Always Ready (Bolívia) e Libertad Limpeño (Paraguai) brigam por duas vagas às quartas de finais no Grupo C.

Do outro lado, o Internacional persegue o título inédito da Libertadores feminina. Em sua estreia, as coloradas enfrentam o Nacional às 17h, no Pascual Guerrero.