Veja informações e onde assistir aos jogos da Série B nesta sexta-feira

O outro duelo da noite desta sexta também tem início previsto para as 21h30. CRB e Ceará se encontram no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O embate será televisionado pela Bandeirantes, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Oscilando no torneio nas últimas rodadas, a equipe alagoana se encontra exatamente no meio da tabela de classificação: é a décima colocada, com 45 pontos. Já o Vozão, que não vence há três jogos, aparece logo abaixo, no 11º lugar, com 42.