Vasco espera aporte da 777 Partners e pode retomar controle da SAF

Enquanto tem o aporte a fazer no Vasco, a 777 Partners tenta ampliar sua marca no futebol mundial. Recentemente, o grupo acertou detalhes para a compra do Everton, da Inglaterra, mas o processo ainda está em análise na Inglaterra.

Enquanto isso, o elenco segue com os treinos visando a partida contra o São Paulo, que será disputada no sábado (7), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Santos na última rodada, o clube carioca voltou para a zona de rebaixamento.