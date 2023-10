Vasco consegue efeito suspensivo, e volante Jair fica à disposição para duelo contra o São Paulo

O Vasco segue com a preparação para o duelo contra o São Paulo, neste sábado, em São Januário. Os cruzmaltinos precisam da vitória para tentarem sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Ramón Díaz vai ter um reforço. Isso porque o clube carioca conseguiu um efeito suspensivo para o volante Jair.

O jogador foi suspenso por quatro jogos pelo STJD pela expulsão contra o Bahia. Com isso, Jair seria desfalque nos próximos jogos do Cruzmaltino no Brasileirão.