Valencia emite nota exigindo que Vini Jr. se retrate publicamente por declarações em depoimento sobre caso de racismo

O Valencia publicou, através de seu site oficial, no início da tarde desta quinta-feira, uma nota de "rejeição e indignação" às declarações proferidas pelo atacante Vinicius Junior em depoimento prestado nesta manhã sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid em partida do Campeonato Espanhol, no 21 de maio.

Na ocasião, o brasileiro foi alvo de insultos racistas pelos torcedores do Valencia no Estádio Mestalla em duelo que terminou com derrota merengue por 1 a 0. O jogo foi paralisado por vários minutos, e o jogador confrontou alguns dos supostos autores, os quais apontou na arquibancada. Nesta quarta, Vini Jr. testemunhou em um tribunal de Madri sobre o ocorrido.

As falas do atacante na audiência, que aconteceu por videoconferência e a portas fechadas, fizeram o Valencia emitir comunicado se manifestando de maneira contrária ao atleta ex-Flamengo. De acordo com a nota, o "clube tem plena consciência da gravidade deste assunto, mas [o racismo] não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas".