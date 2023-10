Treino do São Paulo para jogo contra o Vasco tem coletivo e ensaio de bolas paradas

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2023





Dessa forma, o comandante tricolor será obrigado a promover mudanças na equipe. Luciano e Juan disputam a posição deixada pelo centroavante argentino. Na defesa, o mais cotado a assumir a vaga é Alan Franco, enquanto Nathan deve ser o escolhido para a lateral direita.

No embate do próximo sábado, o time paulista busca vencer pela primeira vez longe do Morumbi nesta edição do Brasileirão. Até o momento são cinco empates e seis derrotas em 11 jogos como visitante no torneio nacional.

O elenco do São Paulo volta a trabalhar na manhã de sexta-feira (6), novamente no CT da Barra Funda, e embarca na sequência para o Rio de Janeiro.