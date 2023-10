Thiago Balieiro comemora vitória do Santos no Paulistão sub-20 e projeta duelo contra o Bragantino

Na quarta-feira, o Santos derrotou o EC São Bernardo por 3 a 1, de virada e fora de casa, pela terceira fase do Paulistão sub-20. Titular, Thiago Balieiro comemorou a vitória e destacou a reação do Santos durante o confronto.

Com o resultado, o Peixe chegou a nove pontos, e está empatado com Bragantino e Ferroviária na tabela, em busca da classificação para as quartas de final do torneio.

"Destaco nossa boa atuação e mesmo com o gol sofrido no início, a equipe não se abateu, e conseguimos desempenhar aquilo que treinamos para sair com os três pontos, que são muito importantes na busca da nossa classificação", disse Thiago.