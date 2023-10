Strasbourg x Nantes: onde assistir e informações do jogo pela Ligue 1

A oitava rodada do Campeonato Francês será iniciada nesta sexta-feira. O Strasbourg encara o Nantes em casa a partir das 16 horas (de Brasília) e com transmissão exclusiva da plataforma de streaming STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

O Strasbourg tenta nesta rodada a reabilitação na Ligue 1. Os donos da casa vêm de derrota na competição contra o Lens por 1 a 0 e estão na oitava colocação do Francês, com dez pontos. No entanto, um triunfo diante de sua torcida vai fazer o clube, que está a quatro pontos do líder Mônaco, dormir entre os primeiros da competição.