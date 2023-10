Soteldo vai de afastado a protagonista e vira essencial no Santos na luta contra o Z4

A volta do atleta para a baixada santista já completou mais de um ano, mas ele ainda não havia conseguido balançar as redes. No total, são 29 jogos nesta segunda passagem, que, até então, estava marcada por uma série de lesões e polêmicas.

De volta as holofotes, Soteldo virou uma peça de extrema importância para o Peixe na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com as duas últimas vitórias, o time subiu para o 15º lugar da tabela, com 27 pontos ganhos. A distância para o Z4 é de apenas um ponto.

O próximo adversário do Santos é o Palmeiras, mas a equipe não contará com Soteldo, que será desfalque por suspensão. O clássico está marcado para este domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe busca a terceira vitória seguida com Marcelo Fernandes para se afastar ainda mais da degola.

