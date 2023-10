Sob comando de Renato Gaúcho, Grêmio dá continuidade à preparação para o Gre-Nal 440

TUDO NO SIGILO ??? Nosso comandante está trabalhando a sete chaves! O treino desta tarde foi mais uma vez fechado para a imprensa. Entre as atividades estiveram ??, ?? e ??. Nós falamos... sigilo total pro #Grenal440!

? Lucas Uebel | Grêmio FBPAhttps://t.co/SJK25wBovq pic.twitter.com/jYMhWZNKkf

? Grêmio FBPA (@Gremio) October 5, 2023

O Tricolor Imortal volta a treinar no gramado do CT Luiz Carvalho na manhã desta sexta-feira, também com portões fechados, às 10 horas (de Brasília).

Atualmente, o Grêmio está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos conquistados. Apenas um ponto separa o clube gaúcho do Red Bull Bragantino, atual vice-líder, enquanto o líder Botafogo está a oito pontos do Tricolor.