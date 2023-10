Santos lamenta morte de médico assassinado no Rio de Janeiro, torcedor do clube

Através de seu perfil oficial no X (antigo Twitter), o Santos lamentou a morte do torcedor da equipe Diego Bomfim, assassinado a tiros, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira.

"O Santos FC lamenta o falecimento de Diego Bomfim, santista apaixonado que foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Diego estava com o nosso Manto Sagrado durante o trágico momento", publicou em nota.