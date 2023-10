Saiba data e local da final entre Fluminense e Boca Juniors pela Libertadores

A final será disputada em partida única, que será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro. O horário do confronto ainda não foi confirmado pela Conmebol.

Esta será a 12ª final de Libertadores para o Boca Juniors, que volta à decisão do campeonato após cinco anos. Na última oportunidade, o clube argentino encarou seu maior rival, o River Plate, e perdeu na prorrogação no duelo de volta.