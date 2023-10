Corinthians: Principal organizada se manifesta contra chapas de Duilio e André Negão

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou contra as chapas Renovação e Transparência, do candidato da situação André Negão, e Preto no Branco, grupo do presidente Duilio Monteiro Alves.

O foco do protesto da Gaviões nas redes girou em torno da dívida do clube acumulada neste período de 16 anos de poder da Renovação e Transparência, com diferentes presidentes (Andrés Sanchez, Mário Gobbi, Roberto de Andrade e Duilio). O grupo também questionou as contratações feitas pelo clube em tempos recentes, assim como a utilização do sub-23, que não existe mais.

"Atenção você que é associado do clube: não podemos deixar essa corja no poder! Gavião que votar nessa corja da atual situação não representa a entidade", escreveu a organizada no 'Instagram'.