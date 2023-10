Portuguesa x Corinthians: informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista sub-20

Buscando sobreviver no Campeonato Paulista sub-20, o Corinthians visita a Portuguesa às 15h (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio do Canindé. O confronto é válido pela quinta rodada da terceira fase da competição.

O Timãozinho é o lanterna do grupo 23, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Um simples empate basta para que a equipe se despeça do torneio, já que não alcançaria a pontuação necessária para avançar às quartas de final. Palmeiras (13), Portuguesa (7) e Água Santa (4) estão na frente do Corinthians na chave.