Paquetá marca, e West Ham vence Freiburg na Europa League; veja resultados

Na primeira rodada de jogos desta quinta-feira da Europa League, o West Ham bateu o Freiburg por 2 a 1, na Alemanha. Aos oito minutos do primeiro tempo, Lucas Paquetá abriu o placar, mas Roland Sallai deixou tudo igual para os donos da casa. Daniel Podence garantiu o triunfo para os visitantes.

Em partida também pelo Grupo A, o Olympiacos empatou com Backa Topola por 2 a 2, na Sérvia. Com isso, os ingleses permanecem na liderança, com seis pontos, seguidos pelos alemães, com três, com o time de Rodinei e Gustavo Scarpa, em terceiro com um.

Já pelo Grupo B, as quatro equipes empataram. Assim, a chave ficou da seguinte maneira: AEK Atenas, líder com quatro pontos, Olympique de Marselha, segundo colocado com 2, Ajax, na terceira posição com desvantagem no saldo de gols, e Brighton, lanterna com um.