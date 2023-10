Palmeiras busca empate, mas volta a cair nos pênaltis contra o Boca na Libertadores

O time xeneize, aliás, bateu o Palmeiras nos pênaltis nas edições de 2000 (final) e 2001 (semifinal) da Libertadores.

Na próxima vez que entrar em campo, o Palmeiras tem clássico pela frente. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Santos às 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo ? Foi um início de jogo estudado, truncado. Dois times com propostas claras: o Palmeiras com uma linha de três defensiva, saindo mais para o ataque, enquanto o Boca - 'fechadinho' e compacto ? ganhava tempo. Gabriel Menino, no começo da partida, tentou quebrar essa lógica com chute de longe, mas nada feito.

Um princípio de briga aconteceu aos 14 minutos. Confusão quando o goleiro Romero soltou bola em chute de longe, Rony chegou para a dividida e, de carrinho, acabou acertando o arqueiro xeneize.

Tudo isso ficaria em segundo plano oito minutos depois, quando Merentiel ? ex-Palmeiras, vale lembrar ? arrancou pela esquerda, passou batido por Gustavo Gómez, invadiu a área e cruzou forte, rasteiro. Cavani chegou de carrinho para entrar com bola e tudo e conferir às redes.