Ônibus do Palmeiras é reestilizado e estreia levando o elenco para o duelo com o Boca

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que o ônibus utilizado pela equipe profissional está de cara nova. O veículo recebeu uma reestilização e terá um layout diferente para levar a delegação ao Allianz Parque nesta noite, para o duelo diante do Boca Juniors na Libertadores.

O novo design do ônibus adota os dois mascotes do time: o Periquito, presente desde a época de Palestra Itália, em 1917, e o Porco Gobatto, oficializado como um símbolo do clube em 2016. Na parte de trás do veículo, a frase "Maior Campeão do Brasil" continua estampada.