MVP da NBA, Embiid escolhe defender Estados Unidos nas Olímpiadas

NEWS: Philadelphia 76ers star and reigning NBA MVP Joel Embiid has decided to play for Team USA in the 2024 Paris Olympics, sources tell @ShamsCharania.

Embiid chose between the U.S., France and Cameroon. pic.twitter.com/9vL3ierDXh

Agora, os Estados Unidos poderão contar com a presença de Embiid para formar um novo Dream Team. Outros nomes de peso, como Stephen Curry, Kevin Durant e Lebron James, já confirmaram presença para o torneio em Paris.

O movimento de astros da NBA começou após a participação da seleção no Mundial. Sem os principais atletas, a equipe foi derrotada pela Alemanha na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar para o Canadá.