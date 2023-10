Mesmo time da partida de ida: veja escalação do Palmeiras contra o Boca Juniors

? Times escalados! @Palmeiras e @BocaJrsOficial estão prontos para buscar a outra vaga na Final da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/l314Z9VHvC

Se quiser avançar à decisão da disputa internacional, o Palmeiras terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata. Para isso, precisa vencer no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa, evidentemente, classificação da equipe de Jorge Almirón.

Pelo lado do Boca, Almirón tinha como principais dúvidas para o duelo as presenças de Figal e Marcos Rojo. Os dois defensores não estão 100% fisicamente e Valentini poderia figurar no onze titular, pois.