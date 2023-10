Liverpool, Leverkusen e Roma vencem e seguem 100% na Europa League

Em finalização da segunda rodada da Europa League, Liverpool, Roma e Bayern Leverkusen entraram em campo nesta quinta-feira. O trio não apenas venceu como manteve o 100% de aproveitamento.

Os ingleses receberam o Union (Bélgica) e triunfaram por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Klopp permaneceu na liderança, com seis pontos, dois a mais que o Toulouse (França), segundo colocado, que bateu o Lask (Áustria), no Municipal de Toulouse.

Já a Roma goleou o Servette (Suíça) por 4 a 0, no Estádio Olímpico. Mesmo com a goleada, os comandados de Mourinho permanecem atrás do Sparta Praha, que bateu o Sheriff (Moldávia) por 6 a 0.