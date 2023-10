Lewandowski sofre lesão no tornozelo e pode desfalcar Barcelona no clássico contra o Real Madrid

Nesta quinta-feira, o Barcelona divulgou um boletim médico em que aponta uma entorse no tornozelo esquerdo do atacante Robert Lewandowski. Segundo o jornal Sport, o polonês deve ficar fora por um mês e pode ser desfalque no clássico contra o Real Madrid.

"Exames realizados nesta manhã revelaram que Robert Lewandowski sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele está fora e sua recuperação determinará sua disponibilidade", comunicou o clube.

Lewandowski se lesionou durante a partida desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, contra o Porto, no Estádio do Dragão. Ainda no primeiro tempo, o atacante do Barça sofreu uma entrada forte do zagueiro adversário, sentiu dores e pediu para ser substituído.