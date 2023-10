Lecce x Sassuolo: onde assistir e informações do jogo pelo Italiano

O Campeonato Italiano terá sua oitava rodada começando nesta sexta-feira. O Lecce terá pela frente o Sassuolo a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Via del Mare, com transmissão da plataforma de streaming STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

Os donos da casa vinham sendo a surpresa do início do Calcio. No entanto, o Lecce tenta a recuperação após perder nas últimas duas rodadas e cair para a sétima colocação, com 11 pontos. Mesmo assim, um triunfo vai fazer o clube dormir entre os líderes da competição.