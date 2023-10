Hyoran valoriza reação do Atlético-MG e relembra histórico positivo diante do Coritiba

Com seis rodadas disputadas no returno do Brasileirão, a melhor campanha neste período foi do Atlético-MG, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, num aproveitamento de 73% dos pontos. O excelente começo de segundo turno da Série A fez com que o Galo subisse posições na tabela de classificação. No momento, os comandados de Luiz Felipe Scolari estão em sétimo lugar com 40 pontos, um a menos que o Fluminense, clube que fecha o G-6.

Na busca de entrar na zona de classificação para a Libertadores 2024, o Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 18h30, contra o Coritiba na Arena MRV. Do lado atleticano existe um jogador que carrega ótimo histórico diante do Coxa. Trata-se do meia Hyoran, que em sua carreira enfrentou o alviverde paranaense sete vezes. Foram cinco vitórias, apenas duas derrotas e dois gols marcados, ambos com a camisa do Galo, um em 2020 e o outro neste ano.