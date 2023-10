Cano celebra ida do Flu à final da Libertadores e exalta mexidas de Diniz

O Fluminense conseguiu uma virada heroica sobre o Internacional na noite desta quarta-feira, em pleno Beira-Rio, para voltar à final da Libertadores após 15 anos. Autor do gol da vitória carioca por 2 a 1, o centroavante Germán Cano celebrou a classificação tricolor e exaltou as alterações que o técnico Fernando Diniz realizou durante o jogo.

"Muito lindo. A gente deixou tudo dentro de campo. Jogamos contra um rival muito bom. Estávamos atrás no marcador, mas não deixamos de acreditar nunca, é um time de guerreiros. Estamos muito felizes de chegar à final. Aproveitamos as situações de gols", comemorou.

"Sim [as mudanças do Diniz foram essenciais para a classificação], porque precisávamos de outro ar para poder buscar o marcador. No segundo tempo jogamos melhor e pudemos marcar os gols", completou o argentino.