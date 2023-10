Palmeiras: Gómez convoca torcida e destaca seriedade em preparação para jogo com Boca

É dia de decisão para o Palmeiras. Hoje (5), o time de Abel Ferreira recebe o Boca Juniors às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das semifinais da Libertadores. Na ida, empate sem gols na Bombonera.

Após o último treino do Verdão para o importante duelo, o capitão Gustavo Gómez exaltou a trajetória recente do clube alviverde na principal competição continental e, além disso, reconheceu as dificuldades que o grupo palestrino vai encontrar diante dos xeneizes.

"Há quatro anos seguidos que estamos aí na semifinal, brigando para disputar mais uma final. A gente se prepara como tem de ser, trabalhando com seriedade. Como no jogo lá, sabemos que vai ser difícil, mas, taticamente e defensivamente, fizemos um bom jogo e tivemos nossas chances também", afirmou.