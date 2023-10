Foco no Brasileiro! Veja chances matemáticas do Corinthians ser rebaixado na competição

Com a eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, só resta ao Corinthians a disputa do Campeonato Brasileiro. O Timão se encontra na 13ª posição e tem como objetivo se distanciar da zona de rebaixamento, já que neste momento possui 30 pontos, quatro à frente do Z4.

Segundo cálculo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Timão tem 14,1% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão. América-MG (95,2%), Coritiba (95,2%), Bahia (54,9%), Santos (34,9%), Vasco (34,5%), Goiás (28,8%) e Internacional (20,9%) são os times que estão à frente do Corinthians em probabilidade de rebaixamento.

Além de eliminar chances de descenso, o Alvinegro também tem como objetivo alcançar alguma competição continental via Campeonato Brasileiro. O Timão possui a mesma pontuação que o Cruzeiro, que fecha a zona de Sul-Americana, e está 11 pontos atrás do Fluminense, última equipe posicionada no G6.