Fluminense agradece recepção e parabeniza Inter por semifinal na "história da Libertadores"

Já na volta, aproveitando o embalo da torcida, o Colorado inaugurou o marcador com o cabeceio de Mercado, aos dez minutos do primeiro tempo. No final do duelo, o Fluminense reverteu a vantagem, com John Kennedy, aos 36, e Cano, aos 42.

Agora, o Fluminense espera o vencedor de Boca Juniors e Palmeiras, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, as equipes ficaram num empate sem gols, na Argentina.

Veja a mensagem do Fluminense na íntegra:

O Fluminense FC e o SC Internacional travaram em campo um duelo eletrizante, protagonizando duas partidas que já estão na história da Conmebol Libertadores.

Para além da disputa em campo, é o momento de enaltecer a cordialidade, reciprocidade e respeito que permeiam a relação entre os clubes.