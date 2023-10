Enner Valencia perde chances claras e vira "vilão" na eliminação do Internacional

Classificação e jogos Libertadores

De acordo com dados do Sofascore, Valencia foi eleito o pior jogador em campo na partida. O atleta de 33 anos teve quatro grandes oportunidades perdidas, justamente nas quatro finalizações que realizou, que sequer chegaram ao gol do goleiro Fábio.

A frustração para cima do camisa 13 foi grande por se tratar do principal jogador do Inter na competição até aqui. Valencia havia sido decisivo nos confrontos contra River Plate, pelas oitavas, e Bolívar, nas quartas, se tornando uns dos artilheiros do time na Libertadores, com quatro gols.