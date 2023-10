Em recuperação, Dudu revela otimismo em classificação do Palmeiras: "Confio demais nesse grupo"

Na última quarta-feira, o meia-atacante Dudu completou um mês da cirurgia no joelho direito, realizada para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e também correção do menisco, lesionados na partida do Palmeiras contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A boa notícia é a de que o jogador vem evoluindo bem e o corpo segue respondendo de forma positiva a todas as etapas do tratamento, estipulado pelo departamento médico do clube. A partir da sexta semana, aliás, a projeção é a de que ele possa voltar a apoiar o pé no chão.

"Sei que essa é uma recuperação lenta e tenho que ter muita paciência, mas tudo vem dando certo. No começo, é difícil, doloroso e o fato de não poder colocar o pé no chão complica um pouco a rotina. Mesmo assim, sigo direitinho todas as orientações que os médicos do clube têm me passado. Cada dia que passa, sinto que estou melhor e que o meu corpo está respondendo super bem", disse.