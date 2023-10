Elenco do Fluminense é recebido com festa na chegada ao Rio de Janeiro

A classificação para a final da Libertadores 2023 traz um clima de empolgação no Fluminense. Nesta quinta-feira, um grupo de torcedores foi receber o elenco do time carioca no aeroporto após a histórica vitória fora de casa contra o Internacional, em um resultado que carimbou a presença do Tricolor no jogo decisivo da competição sul-americana.

Atletas e comissão técnica desembarcaram por volta das 7 horas. Ao ver os heróis da classificação, os torcedores cantaram e fizeram muita festa. Os jogadores e o técnico Fernando Diniz agradeceram o ato dos tricolores.