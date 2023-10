"É uma noite dolorida": presidente do Internacional define eliminação em casa

O Internacional sofreu um duro castigo na semifinal da Libertadores 2023. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Colorado levou dois gols no fim do Fluminense e viu acabar o sonho de voltar à decisão da competição sul-americana. O presidente Alessandro Barcelos reconheceu a frustração. "É uma noite dolorida", definiu.

Para o mandatário do Internacional, a ordem é tentar tirar coisas boas da companha na Libertadores. O time gaúcho não estava cotado entre os grandes favoritos, mas ficou a um passo da final. "Não considero que tivemos um fracasso, mostramos que era possível vencer", disse.