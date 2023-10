Diretor-executivo do Botafogo demonstra confiança no trabalho de Lúcio Flávio

O Botafogo demitiu o técnico Bruno Lage após a sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros confirmaram que Lúcio Flávio vai comandar a equipe na sequência da temporada.

O diretor-executivo André Mazzucco elogiou o auxiliar e confia no trabalho do profissional.

"Temos plena confiança no Lúcio, que participou do processo de transição na saída do Luís Castro, junto com o Cláudio Caçapa. É um profissional que tem uma ótima relação com os jogadores, conhece muito o clube, conhece nosso momento e tem totais condições", disse à Botafogo TV.