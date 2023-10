De emprestado a herói na Libertadores: John Kennedy "renasce" no Fluminense

Por conta do desempenho, o jovem retornou para o Fluminense e ganhou um voto de confiança de Fernando Diniz. Vindo do banco de reservas, o jogador foi ganhando terreno e se tornou titular.

Classificação e jogos Libertadores

Porém, para ganhar mais equilíbrio, o comandante tricolor optou por tirar Kennedy dos titulares para colocar Alexander na volta contra o Internacional. Depois de um primeiro tempo abaixo, o atacante entrou na segunda etapa e o time cresceu no jogo, com ele contribuindo com um gol e uma assistência.

Na atual temporada pelo Fluminense, John disputou 30 jogos, com oito gols e quatro assistências. Agora, o clube de Laranjeiras espera o vencedor de Boca Juniors e Palmeiras, que se enfrentam às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Allianz Parque, para saber o rival da final, no Maracanã. A ida terminou em empate sem gols na Argentina.