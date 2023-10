Corinthians se reapresenta e treina posse de bola visando duelo com o Flamengo

Classificação e jogos Brasileirão

Os atletas volatrão ao CT nesta sexta-feira para realizar o último treino antes do jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo diante do Flamengo está marcado para este sábado, às 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Eliminado da Sul-Americana nesta semana para o Fortaleza, a competição nacional é a única que resta para o Timão nesta temporada. O clube está na 13ª colocação, somando 30 pontos.