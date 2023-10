Conmebol define horário da final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU

Nesta quinta-feira, a Conmebol definiu o horário da final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. A partida está marcada para às 17h (de Brasília) do dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai.

Para chegar à final, o Fortaleza avançou na primeira colocação do Grupo H, com 15 pontos. A chave contava com San Lorenzo, Palestino (Chile) e Estudiantes de Mérida (Venezuela). Depois, eliminou Libertad, América-MG e Corinthians.