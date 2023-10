Com Messi e dupla do Athletico-PR, Argentina é convocada para as Eliminatórias

#SelecciónMayor Lista de convocados ?? para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK

? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 5, 2023

O craque Lionel Messi, que passou as últimas semanas se recuperando de uma contusão no Inter Miami, também foi incluído na lista. A grande ausência ficou por conta do ponta Ángel Di María, que sofreu uma lesão muscular no duelo do Benfica com a Inter de Milão na última terça e ficou de fora da convocação.

O primeiro compromisso da Argentina acontecerá em casa, no dia 12 de outubro (quinta-feira), diante do Paraguai. Depois, a delegação viajará até Lima para encarar o Peru, no dia 17 (terça-feira). A seleção está na segunda colocação das Eliminatórias, com duas vitórias em dois jogos até aqui.

Confira os 34 jogadores chamados para os jogos da Argentina: