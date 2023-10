Com James Rodríguez e Richard Ríos, seleção colombiana é convocada para as Eliminatórias

Nesta quinta-feira, o treinador da seleção colombiana, Néstor Lorenzo, divulgou os 26 atletas convocados para os jogos contra Uruguai e Equador, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desses 26 jogadores, três deles atuam no Brasil, e são eles: James Rodríguez, do São Paulo, Richard Ríos, do Palmeiras e Jhon Arias, do Fluminense.

O primeiro desafio da Colômbia será em casa contra o Uruguai, no dia 12 de outubro (quinta-feira). Depois, a equipe viajará até Quito, local que enfrentará o Equador no dia 17 (terça-feira).

Com dois jogos disputados até então, a seleção colombiana está invicta e ocupa o terceiro lugar da competição, com quatro pontos, atrás de Brasil e Argenntia.