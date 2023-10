Com Calleri suspenso, Luciano pode voltar a ser titular do São Paulo contra o Vasco

Luciano tem 11 gols marcados e oito assistências, sendo o segundo jogador mais efetivo do São Paulo em 2023, atrás apenas de Calleri, que o superou no clássico contra o Corinthians ao balançar as redes duas vezes e passar a somar 20 participações em gols (14 gols e seis assistências).

Outra opção é a entrada do jovem Juan. O garoto revelado pelas categorias de base do São Paulo se acostumou a atuar mais aberto com Dorival Júnior, porém, no sub-20 exercia a função de centroavante, assim como durante o período em que foi comandado por Rogério Ceni no profissional.

O São Paulo ainda terá mais dois treinamentos antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Até lá, o técnico Dorival Júnior precisará decidir quem substituirá Calleri para o difícil duelo que o Tricolor terá contra o Vasco da Gama, desesperado na briga contra o rebaixamento e que contará com o apoio massivo de sua torcida para transformar São Januário em um verdadeiro caldeirão.

