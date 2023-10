Com baixas no ataque, Morelos pode ganhar chance como titular do Santos

O cenário agora é diferente. Para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, o Peixe tem o desfalque de Soteldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Isso sem contar com Mendoza, que está com um estiramento na panturrilha direita.

Sendo assim, Morelos pode receber sua primeira oportunidade como titular do Santos desde que veio do Rangers, da Escócia. Ele tem evoluído fisicamente e pode atuar ao lado de um camisa 9, diferente de Furch.

O colombiano chegou ao clube santista com status de grande contratação. No seu antigo time, ele marcou 125 gols e distribuiu 32 assistências em 269 jogos. Ele é o terceiro maior artilheiro da história da Liga Europa, com 32 tentos.

Além de Soteldo e Mendoza, o Santos tem outras baixas importantes para o clássico. O meia Lucas Lima, o volante Rodrigo Fernández e o lateral Dodô também precisam cumprir suspensão e estão de fora. Problemas para o interino Marcelo Fernandes, que busca sua terceira vitória seguida sob o comando do Peixe.

Com a vitória sobre o Vasco, por 4 a 1, no último domingo (1°), a equipe alvinegra subiu para a 15ª posição do Brasileirão, com 27 pontos - apenas um de distância para a zona de rebaixamento.