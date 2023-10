Chapecoense perde pênalti, empata com ABC e segue no Z4 da Série B

O primeiro tempo do confronto não teve muitas emoções. A principal chance da etapa aconteceu aos 37 minutos, quando Marcinho, da Chapecoense, tentou um cruzamento pela esquerda e a bola pegou no braço de Habraão. Após checar as imagens do VAR, o árbitro Maguielson Lima Barbosa marcou pênalti. Henrique Dourado foi para a cobrança e conseguiu bater no canto contrário do goleiro, porém a finalização saiu à esquerda da trave.

De volta do intervalo, os mandantes dominaram as oportunidades, mas pecaram nas conclusões. Aos 6 minutos, Pavani bateu forte e parou na defesa de Michael. Pouco depois, aos 8, Marcinho tentou de dentro da área, mas viu outra defesa do goleiro visitante. O arqueiro seguiu brilhando e parou o ataque da Chapecoense algumas outras vezes, como na finalização à queima-roupa de Felipe Ferreira.