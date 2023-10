Cano anotou mais da metade dos gols do Fluminense até a final da Libertadores

Artilheiro isolado da Libertadores, Cano também teve grandes atuações na fase de grupos. No embate mais importante, contra o River Plate, o jogador de 35 anos marcou três vezes na goleada de 5 a 1 do Fluminense no Maracanã.

A expectativa da torcida e do técnico Fernando Diniz é de que Cano mantenha o faro de gol e também balance as redes dos adversários na final do torneio. A decisão da Libertadores acontecerá no dia 4 de novembro, no Maracanã, com Palmeiras e Boca Juniors disputando a última vaga.

Já o próximo confronto do Fluminense acontece neste fim de semana, diante do Botafogo. Os rivais se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.