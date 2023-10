Corinthians: Candidato da oposição planeja três anos com Mano caso vença eleição

Augusto Melo, candidato da oposição do Corinthians, adotou tom ameno ao falar de Mano Menezes, que chegou recentemente com contrato até final de 2025. O empresário ainda questiona a forma que a contratação do treinador foi conduzida por Duilio Monteiro Alves, mas já planeja seu período à frente do clube com o comandante.

Melo segue deixando claro que não pensava em Mano Menezes para comandar um projeto de três anos, tempo que ficaria no poder em caso de vitória no pleito, mas admite que, caso vença as eleições, sentará com o técnico e montará um planejamento de três anos com o treinador.

"Esse pessoal da situação vem tentando nos prejudicar, recortando trechos falando que o Augusto não trabalharia com o Mano, que o Augusto não gosta do Mano. Pelo contrário, acho um excelente treinador, que sabe montar equipes, e o que havia dito era que dentro de um projeto que temos, de três anos, não pensamos no Mano nesse sentido. Nós queríamos trazer a identidade corintiana de volta. Assim como eles não pensavam no Mano, já que eles disseram que não trabalhariam com ele. Não conheço o Mano pessoalmente. Temos projeto e nossa crítica é a forma da sua contratação. Nessa gestão, eles nunca fizeram um contrato nesse sentido, por que faltando dois meses para o término de mandato eles fariam esse tipo de acordo, que nem nós sabemos como foi feito? Esse é o questionamento", comentou Augusto em entrevista ao 'Bandsports'.