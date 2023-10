Borussia Dortmund anuncia renovação de Kobel, goleiro titular do time, até 2028

O Borussia Dortmund anunciou nesta quinta-feira a renovação de um dos principais jogadores do atual elenco. Trata-se do goleiro Gregor Kobel, que ampliou seu vínculo por mais dois anos e agora tem contrato com os alemães até junho de 2028.

No Dortmund desde 2021, o suíço foi contratado para assumir a titularidade do time após se destacar no Stuttgart e não decepcionou. Kobel tomou conta da posição e soma três partidas sem sofrer gols em nove jogos nesta temporada.