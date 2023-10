Bia Zaneratto celebra goleada e destaca coletivo do Palmeiras em estreia pela Libertadores feminina

Nesta quinta-feira, o Palmeiras estreou com o pé direito na Copa Libertadores feminina. A equipe alviverde goleou o Barcelona, do Equador, por 5 a 0. Autora de um dos gols brasileiros e duas assistências, Bia Zaneratto celebrou o resultado e destacou o coletivo do Verdão, que teve cinco atletas diferentes balançando as redes.

"A gente sabia da importância de começar com o pé direito. Feliz pelo gol, pelas assistências. O importante é o coletivo, e hoje teve o coletivo", disse.