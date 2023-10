Bia Haddad cai nas quartas na chave de duplas em Pequim

Bia Haddad encerrou a sua participação no WTA 1000 de Pequim sem alcançar as semifinais. Nesta quinta-feira, a brasileira foi desclassificada na chave de duplas do torneio com uma derrota de virada.

A parceria entre Bia Haddad e Veronika Kudermetova acabou superada nas quartas de final por Magda Linette, da Polônia, e Peyton Stearns, dos Estados Unidos. A vitória das rivais da brasileira veio em três sets, com parciais de 1/6, 7/6(3) e 10-8.