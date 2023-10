Após eliminação na Libertadores, Internacional inicia preparação para o Gre-Nal

O Internacional já virou a chave após ser eliminado nas semifinais da Libertadores para o Fluminense ao ser derrotado por 2 a 1 no jogo de volta. Agora, o foco do Colorado é na preparação para o confronto contra o Grêmio pelo Brasileirão neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

A equipe comandada por Eduardo Coudet terá três dias para se preparar para o Gre-Nal 440. Nesta quinta-feira, o time foi a campo no CT Parque Gigante com portões fechados. Jogadores que não atuaram contra o Fluminense na Libertadores fizeram atividades técnicas e táticas, enquanto os atletas que jogaram nesta quarta fizeram exercícios físicos, com corridas ao redor do gramado.