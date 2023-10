Atuante nos bastidores, Muricy trabalha 'sem aparecer' no São Paulo

"Eu tomei decisões que não são fáceis, mas temos que tomar. Uma situação que foi fundamental foi em 2021, o Luciano estava fora, com o pulso quebrado, nós estávamos perto da zona de rebaixamento. Eu conversei com ele, convenci ele a jogar, pus ele para falar com o Rogério, e ele foi para o jogo. Naquele dia, ele fez dois gols e ajudou a gente a não cair. Então assim, eu escolhi uma forma discreta de trabalhar. Todo dia vai jogar na minha sala, conversa, mas eu não quero aparecer mais. Quem tem que aparecer é o treinador", disse Muricy Ramalho.

O coordenador técnico do São Paulo também tem a tarefa de fazer a ponte entre diretoria, comissão técnica e elenco, participar da análise de possíveis contratações, indicação de jogadores, definição das posições prioritárias para o clube mapear atletas do mercado, entre outras coisas.

"Eu tenho muita facilidade com o Dorival e nós trabalhamos muito. Às vezes eu ouço falarem como seu eu não fizesse nada aqui. Mas, se eu falar tudo que eu faço, é muita coisa. Estou feliz, é meu clube, minha torcida, e sempre tento passar isso para os jogadores", completou Muricy Ramalho.

Esse é o segundo título de Muricy Ramalho como coordenador técnico do São Paulo. Além da Copa do Brasil de 2023, o ídolo tricolor também venceu o Campeonato Paulista de 2021, conquista que acabou com uma fila de oito anos do clube.

Sem grandes objetivos nesta reta final da temporada, o São Paulo já começa a planejar o ano de 2024, quando voltará à Libertadores. Muricy Ramalho terá um papel importante junto de Dorival Júnior e a diretoria para definir os caminhos que o clube tomará na próxima janela de transferências visando ser competitivo durante toda a temporada.

