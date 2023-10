Al-Nassr x Abha: veja dia, horário e onde assistir ao jogo do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Back again after one day off ?? pic.twitter.com/HjljbO9z0m

? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 4, 2023

Al-Ittihad x Al-Ahli

Também nesta sexta-feira, mas às 15h, o Al-Ittihad recebe o Al-Ahli no Estádio King Abdullah Sports City. A transmissão da partida ficará por conta da Band, na TV aberta, e do canal GOAT, no Youtube.

O time de Benzema atualmente está na 3ª posição do Campeonato Saudita, com 19 pontos, e, caso vença a partida, poderá assumir a liderança do campeonato provisoriamente, já que o Al-Hilal joga apenas no sábado. O Ah-Ahli, de Roberto Firmino, está em 6º lugar, com 16 pontos, e quer se aproximar dos lideres da competição.