Afastado há nove meses, zagueiro do Santos vive expectativa de voltar a ser relacionado

O zagueiro Jair enfrentou um longo período lesionado, mas está próximo de retornar ao Santos. O jovem atleta voltou a treinar há pouco mais de um mês e pode ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras, no domingo.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o defensor vive a expectativa de ir para o banco de reservas devido ao grande número de desfalques no setor defensivo. O lateral Dodô, que vinha sendo utilizado como zagueiro, está suspenso. Já Alex tem uma fratura no tornozelo direito.

Sob o comando de Marcelo Fernandes, o Peixe tem atuado em um sistema de três defensores. Neste caso, com as baixas, Messias ganharia a vaga para jogar ao lado de João Basso e Joaquim. Se isso acontecer, o Santos ficaria sem nenhum zagueiro como opção no banco.