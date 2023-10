Vice do Grêmio fala sobre renovações no elenco e banca a permanência de Renato Gaúcho

Veja também:

Geromel tem contrato com o Grêmio até dezembro e a situação do zagueiro é delicada por conta da idade (38 anos) e pelas recentes lesões que tiraram o atleta de grande parte da temporada. Já Villasanti está vinculado ao clube até o fim de 2024, mas agrada a diretoria, que busca valorizar seu jogador e quer oferecer uma extensão do compromisso. O Imortal entende que tem em mãos um ativo, com potencial de venda futura, e que já é assediado no mercado.

Quanto a Renato Gaúcho, assim como Geromel, tem contrato até o fim dessa temporada, mas é o favorito para comandar a equipe no ano que vem. Com resultados acima do esperado, como revelou Antonio Brum, a tendência é que seja feita a manutenção do treinador visando uma provável participação na Libertadores de 2024.

